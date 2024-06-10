В РФ заявили, что Запад пытался помешать проведению Петербургского международного экономического форума

Западные страны пытались помешать проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), но Россия сосредоточена на установлении отношений с мировым большинством.
Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что западные страны постоянно создают препятствия. По её словам, западные страны не дают визы, аккредитации, угрожают не заправлять самолеты и не давать посадки. В некоторых случаях даже не разрешают пролетать через своё воздушное пространство.
Несмотря на эти трудности, Россия занимается конструктивной работой и выстраивает отношения с мировым большинством, подчеркнула Захарова.
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