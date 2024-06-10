Бизнесмен Евгений Чичваркин* высказал мнение, что в банковской сфере за рубежом к боевикам палестинского движения ХАМАС относятся лучше, чем к россиянам.
Он также указал на нелогичность антироссийских санкций.
Чичваркин отметил, что только недавно появились способы для россиян открывать счета за границей. По его словам, отношение к боевикам ХАМАС в банковской сфере лучше, чем к россиянам.
Кроме того, он критически оценил санкции против россиян, заявив, что их создавали хаотично. Банки не хотят иметь дело с россиянами, не открывают счета и не предоставляют кредиты, поскольку считают, что "логика санкций — это граната, брошенная в комнату", заключил Чичваркин.
* внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.