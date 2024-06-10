Сбежавший из России Чичваркин* указал на нелогичность антироссийских санкций

Иноагент Чичваркин* пожаловался на иностранные банки

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бизнесмен Евгений Чичваркин* высказал мнение, что в банковской сфере за рубежом к боевикам палестинского движения ХАМАС относятся лучше, чем к россиянам.

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Он также указал на нелогичность антироссийских санкций.

Чичваркин отметил, что только недавно появились способы для россиян открывать счета за границей. По его словам, отношение к боевикам ХАМАС в банковской сфере лучше, чем к россиянам.

Кроме того, он критически оценил санкции против россиян, заявив, что их создавали хаотично. Банки не хотят иметь дело с россиянами, не открывают счета и не предоставляют кредиты, поскольку считают, что "логика санкций — это граната, брошенная в комнату", заключил Чичваркин.

* внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.