Белорусская компания выпустила новые вакцины для КРС

Белорусская компания выпустила новые препараты «Ротакор-К» и «БольшеВАК» для крупного рогатого скота. Об этом передает "Свое. Медиа от Россельхозбанка".

Фото: Openverse by mindfrieze is licensed under CC BY-SA 2.0