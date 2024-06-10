Белорусская компания выпустила новые вакцины для КРС

Белорусские ученые разработали препарат от 6 болезней для крупного рогатого скота

Белорусская компания выпустила новые препараты «Ротакор-К» и «БольшеВАК» для крупного рогатого скота. Об этом передает "Свое. Медиа от Россельхозбанка".

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На агропромышленной выставке первый препарат был удостоен серебряной медали, а также отмечен дипломом Минсельхоза РФ. Вакцина «Ротакор-К» применяется при колибактериозе, ротавирусной и коронавирусной инфекций КРС.

Второй препарат направлен на защиту от шести болезней: вирусной диареи, инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной, рота- и коронавирусной инфекций.

Оба препарата применяются в агрохозяйствах, где есть угроза распространения названных болезней.

При выявлении болезней крупного рогатого скота агрохозяйства обычно предпринимают следующие меры:

В случае возникновения подозрений на болезнь, животные проходят визуальный осмотр и обследование ветеринарным специалистом. Это позволяет выявить возможные симптомы и предположительные причины заболевания.

Выявленные больные особи крупного рогатого скота изолируются от остальных животных на ферме. Это помогает предотвратить распространение инфекции.

После диагностики ветеринары предписывают лечение и рекомендации по уходу за больными животными. Применяются необходимые препараты и процедуры для лечения и восстановления здоровья животных.

Для предотвращения возникновения болезней проводятся профилактические меры, такие как вакцинации, дезинфекция помещений и инвентаря, соблюдение гигиенических правил.

В случае выявления опасных инфекционных болезней животных, агрохозяйства обязаны немедленно уведомлять ветеринарные службы и другие компетентные органы для принятия необходимых мер по контролю за возможным эпидемическим состоянием.

Эти меры помогают агрохозяйствам эффективно бороться с болезнями крупного рогатого скота, обеспечивая здоровье и благополучие животных и обеспечивая безопасность продукции животноводства для потребителей.