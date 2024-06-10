Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как по кошке определить погоду
Курица с кешью и грибами: готовим вкусный ужин
Кастрация-стерилизация питомцев: последствия, о которых молчат
Певица Ани Лорак показала повзрослевшую дочь в день рождения девочки
Российские автовладельцы смогут снять угнанные машины с учёта по заявлению
Рина Зелёная предсказала, что с ней случится в день смерти
На основе бычьего альбумина разработан контраст для МРТ опухолей
Уехавшая во Францию Яна Троянова* обвинила Россию в своем алкоголизме
Какие предшественники нужны клубнике для отличного урожая?
Белорусская компания выпустила новые вакцины для КРС

Белорусские ученые разработали препарат от 6 болезней для крупного рогатого скота

Экономика

Белорусская компания выпустила новые препараты «Ротакор-К» и «БольшеВАК» для крупного рогатого скота. Об этом передает "Свое. Медиа от Россельхозбанка".

Белорусские ученые разработали препарат от 6 болезней для крупного рогатого скота
Фото: Openverse by mindfrieze is licensed under CC BY-SA 2.0

На агропромышленной выставке первый препарат был удостоен серебряной медали, а также отмечен дипломом Минсельхоза РФ. Вакцина «Ротакор-К» применяется при колибактериозе, ротавирусной и коронавирусной инфекций КРС.

Второй препарат направлен на защиту от шести болезней: вирусной диареи, инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной, рота- и коронавирусной инфекций.

Оба препарата применяются в агрохозяйствах, где есть угроза распространения названных болезней. 

При выявлении болезней крупного рогатого скота агрохозяйства обычно предпринимают следующие меры:

  •  В случае возникновения подозрений на болезнь, животные проходят визуальный осмотр и обследование ветеринарным специалистом. Это позволяет выявить возможные симптомы и предположительные причины заболевания.
  • Выявленные больные особи крупного рогатого скота изолируются от остальных животных на ферме. Это помогает предотвратить распространение инфекции.
  • После диагностики ветеринары предписывают лечение и рекомендации по уходу за больными животными. Применяются необходимые препараты и процедуры для лечения и восстановления здоровья животных.
  • Для предотвращения возникновения болезней проводятся профилактические меры, такие как вакцинации, дезинфекция помещений и инвентаря, соблюдение гигиенических правил.
  • В случае выявления опасных инфекционных болезней животных, агрохозяйства обязаны немедленно уведомлять ветеринарные службы и другие компетентные органы для принятия необходимых мер по контролю за возможным эпидемическим состоянием.

Эти меры помогают агрохозяйствам эффективно бороться с болезнями крупного рогатого скота, обеспечивая здоровье и благополучие животных и обеспечивая безопасность продукции животноводства для потребителей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Важная подкормка смородины в июне
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
В Сумской области ВС РФ могут открыть ещё один фронт Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
От белого налёта на ягодах крыжовника поможет избавиться простое средство: 1-2 литра под куст — и болезни нет
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Последние материалы
На основе бычьего альбумина разработан контраст для МРТ опухолей
Уехавшая во Францию Яна Троянова* обвинила Россию в своем алкоголизме
Какие предшественники нужны клубнике для отличного урожая?
В Великобритании заявили, что Киев собирается взрывать российские школы
Туристка рассказала о скучном отдыхе в столице ОАЭ
Назван способ взбодриться с утра без кофе
Советы по укладке волос в жару для сохранения прически до вечера
Никаких сухоцветов в доме, настоятельно призвала мастер фэншуй Татьяна Чодрон
Эксперты Роскачества рассказали, как снизить стоимость полиса ОСАГО
Глеб Никитин: новая модель Volga будет конкурировать с Volkswagen и Skoda
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников