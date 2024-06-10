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В России выросли объемы производства сельхозтехники

Российский производитель увеличил выпуск сельхозтехники в 1,5 раза

1:44
Экономика

С начала 2024 года — первые четыре месяца — "Ростсельмаш" нарастил объем производства сельхозтехники на 53%. Для аграрного сектора выпускается более 150 моделей техники: трактора, зерноуборочные комбайны, кормозаготовители и т. д.

Российский производитель увеличил выпуск сельхозтехники в 1,5 раза
Фото: rostselmash.com by Ростсельмаш

С начала 2023 года "Ростсельмаш" произвел 1,8 тыс. единиц продукции. В этом году за аналогичный период объемы выросли на 53%. Об этом сообщил замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

В 20 государств налажен вывоз произведенной техники. К примеру, Ливия закупила комбайны и самоходные косилки. В Сербию отправлен комбайн. Экспорт продукции увеличился на 50%. Об этом передает "Свое. Медиа от Россельхозбанка".

"Ростсельмаш" имеет более чем 90 лет опыта в производстве сельскохозяйственной техники. В своей деятельности компания акцентирует внимание на инновациях, постоянно совершенствуя свои технологии и разрабатывая новые модели сельскохозяйственной техники. Предприятие активно инвестирует в исследования и разработки, что позволяет ему оставаться конкурентоспособным на рынке и отвечать на потребности современных аграриев.

"Ростсельмаш" также активно развивает свою дилерскую сеть, обеспечивая качественное обслуживание и поддержку клиентов. Компания стремится создать долгосрочные партнерские отношения с аграрными предприятиями и фермерами, предлагая им надежную и эффективную сельскохозяйственную технику.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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