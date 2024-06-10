Автопроизводитель Volvo запускает производство электрокаров в Бельгии

Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Бельгию

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Помимо переноса производства моделей Volvo EX30 и EX90 в Бельгию, автопроизводитель может также перенести сборку некоторых моделей Volvo, предназначенных для Великобритании. Об этом пишет Bloomberg.

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Европа готовит введение пошлин на поток дешевых китайских электромобилей. Китай на прошлой неделе обвинил ЕС в "подавлении” китайских компаний и заявил, что примет меры для защиты своих интересов. Обвинения в недобросовестной конкуренции в адрес Китая абсолютно необоснованны. Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на более ранние комментарии министра коммерции Ван Вэньтао, который выразил надежду на то, что ЕС откажется от торгового протекционизма и вернется на путь диалога и сотрудничества.