Сеть домашних офисов в Америке расширяется

Американские корпорации все больше сотрудничают с фрилансерами

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американские корпорации сейчас больше, чем когда-либо, полагаются на фрилансеров, чтобы снизить постоянные издержки и избежать массовых увольнений. Так считает Шеннон Дентон, соучредитель Wripple, платформы, которая в режиме реального времени подбирает компаниям проверенных фрилансеров. Об этом пишет FOX BUSINESS.

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Компания Denton's ввела в обиход сочетание "экономика фрилансеров". Более 90% опрошенных компаний заявили, что ожидают увеличения числа фрилансеров в течение года, по сравнению с 42% в 2023 году. Около 82% фрилансеров планируют воспользоваться еще большим количеством возможностей в течение 2024 года, по сравнению с 51% в 2023 году. Соискатели все чаще обращаются к фрилансу для выполнения индивидуальных проектов.

Компании теперь осознают ценность найма на работу только тогда, когда это необходимо. Им не нужно наращивать производство, а затем сокращать сотрудников и нести постоянные расходы. Кроме этого, фрилансер точно знает, какую работу необходимо выполнить и сколько времени на это потребуется.