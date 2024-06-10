Сеть домашних офисов в Америке расширяется

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Американские корпорации все больше сотрудничают с фрилансерами

1:17
Экономика

Американские корпорации сейчас больше, чем когда-либо, полагаются на фрилансеров, чтобы снизить постоянные издержки и избежать массовых увольнений. Так считает Шеннон Дентон, соучредитель Wripple, платформы, которая в режиме реального времени подбирает компаниям проверенных фрилансеров. Об этом пишет FOX BUSINESS.

Американские корпорации все больше сотрудничают с фрилансерами
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Компания Denton's ввела в обиход сочетание "экономика фрилансеров". Более 90% опрошенных компаний заявили, что ожидают увеличения числа фрилансеров в течение года, по сравнению с 42% в 2023 году. Около 82% фрилансеров планируют воспользоваться еще большим количеством возможностей в течение 2024 года, по сравнению с 51% в 2023 году. Соискатели все чаще обращаются к фрилансу для выполнения индивидуальных проектов. 

Компании теперь осознают ценность найма на работу только тогда, когда это необходимо. Им не нужно наращивать производство, а затем сокращать сотрудников и нести постоянные расходы. Кроме этого, фрилансер точно знает, какую работу необходимо выполнить и сколько времени на это потребуется. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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