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В ноябре участники саммита ООН по климату будут решать вопрос о прекращении нового финансирования существующих или планируемых угольных проектов

Крупнейшие экономики мира прекращают финансирование сделок в угольной промышленности

1:01
Экономика

Некоторые крупнейшие экономики мира завершают разработку плана в преддверии саммита ООН по климату, который состоится в этом году в Азербайджане. 

Крупнейшие экономики мира прекращают финансирование сделок в угольной промышленности
Фото: Wikipedia by jpmueller99 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Проект плана, целью которого является установление политики "золотого стандарта" в отношении подхода финансовых учреждений, предписывает инвесторам, банкам и страховщикам прекратить новое финансирование существующих или планируемых угольных проектов и прекратить финансирование компаний, строящих угольную инфраструктуру. Это одно из направлений зеленой политики. Так при сжигании угля для получения энергии получается больше выбросов углекислого газа. 

Франция, Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и Европейский союз являются одними из сторонников этого предложения, которое является частью инициативы "Ускоритель перехода на уголь", выдвинутой Францией на прошлогоднем саммите по климату. Об этом пишет Business Standard.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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