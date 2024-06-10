В ноябре участники саммита ООН по климату будут решать вопрос о прекращении нового финансирования существующих или планируемых угольных проектов

Крупнейшие экономики мира прекращают финансирование сделок в угольной промышленности

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Некоторые крупнейшие экономики мира завершают разработку плана в преддверии саммита ООН по климату, который состоится в этом году в Азербайджане.

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Проект плана, целью которого является установление политики "золотого стандарта" в отношении подхода финансовых учреждений, предписывает инвесторам, банкам и страховщикам прекратить новое финансирование существующих или планируемых угольных проектов и прекратить финансирование компаний, строящих угольную инфраструктуру. Это одно из направлений зеленой политики. Так при сжигании угля для получения энергии получается больше выбросов углекислого газа.

Франция, Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и Европейский союз являются одними из сторонников этого предложения, которое является частью инициативы "Ускоритель перехода на уголь", выдвинутой Францией на прошлогоднем саммите по климату. Об этом пишет Business Standard.