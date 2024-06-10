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Премьер-министр Пакистана и председатель КНР на встрече обсудили тенденции экономического развития между странами

Китайско-Пакистанский экономический коридор берет курс на качественное развитие

0:54
Экономика

Премьер-министр Пакистана и его делегация находятся с пятидневным визитом в Китае. Это первый визит Шехбаза Шарифа в Китай после всеобщих выборов в феврале 2024 года.

Китайско-Пакистанский экономический коридор берет курс на качественное развитие
Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain

На встрече премьер-министр Пакистана проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о политике Пакистана в области экономических реформ, устойчивого роста, промышленного развития, модернизации сельского хозяйства, региональных связей и той важной роли, которую играет Китайско-Пакистанский экономический коридор в развитии страны.

Пакистанская сторона подчеркнула, что данный проект внес значительный вклад в социально-экономическое развитие Пакистана. Между тем китайский лидер также призвал Шехбаза Шарифа активизировать усилия по обеспечению безопасности китайских проектов в Пакистане.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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