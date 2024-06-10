Премьер-министр Пакистана и председатель КНР на встрече обсудили тенденции экономического развития между странами

Премьер-министр Пакистана и его делегация находятся с пятидневным визитом в Китае. Это первый визит Шехбаза Шарифа в Китай после всеобщих выборов в феврале 2024 года.
На встрече премьер-министр Пакистана проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о политике Пакистана в области экономических реформ, устойчивого роста, промышленного развития, модернизации сельского хозяйства, региональных связей и той важной роли, которую играет Китайско-Пакистанский экономический коридор в развитии страны.
Пакистанская сторона подчеркнула, что данный проект внес значительный вклад в социально-экономическое развитие Пакистана. Между тем китайский лидер также призвал Шехбаза Шарифа активизировать усилия по обеспечению безопасности китайских проектов в Пакистане.
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