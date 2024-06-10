Власти Токио инициируют программу по решению проблемы низкой рождаемости в стране

Япония запускает приложение для знакомств, чтобы решить демографическую проблему

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Японии запускает приложение для знакомств, поскольку рождаемость достигла рекордно низкого уровня.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В стране с населением 123,9 миллиона человек в прошлом году родилось всего 727 277 детей. Число смертности превышает число рождаемости. Япония сталкивается с сокращением численности населения, что вызывает опасения по поводу ее рабочей силы, экономики и социальной структуры. Число брачных союзов также сокращается, причем заметное сокращение числа браков на 30 000 в прошлом году совпало с ростом числа разводов. Эксперты ожидают, что это снижение сохранится в течение десятилетий. В настоящее время предпринимаются усилия для решения этих проблем. Инициативы включают расширение учреждений по уходу за детьми, жилищные субсидии для родителей, в некоторых регионах финансовые стимулы для супружеских пар при рождении детей.

В Токио появился новый подход — государственное приложение для знакомств. В настоящее время приложение тестируется, оно призвано облегчить общение между людьми, желающими вступить в брак. Приложение, описанное как "первый шаг" к браку, использует систему поиска партнеров с использованием искусственного интеллекта. Пользователи проходят "диагностический тест на ценности", чтобы определить совместимость, с возможностью указать желаемые черты характера в партнере.