В Индии запускают программу производства зеленого водорода

Индийская корпорация объявила конкурс на отбор производителей чистого аммиака

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государственная корпорация солнечной энергетики Индии объявила конкурс на отбор производителей аммиака для ежегодных поставок 5,39 миллионов метрических тонн экологически чистого аммиака.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Заявки принимаются в рамках программы SIGHT Национальной миссии "Зеленый водород". По итогам электронных торгов определят победителя. Согласно программе, аммиак будет поставляться компаниям, производящим удобрения.

Национальная программа "Зеленый водород" была запущена в январе 2023 года. Данная программа позволит Индии занять лидирующие позиции в области технологий и рынка экологически чистого водорода и снизит зависимость от импорта ископаемого топлива.