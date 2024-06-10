В Индии запускают программу производства зеленого водорода

Государственная корпорация солнечной энергетики Индии объявила конкурс на отбор производителей аммиака для ежегодных поставок 5,39 миллионов метрических тонн экологически чистого аммиака.
Заявки принимаются в рамках программы SIGHT Национальной миссии "Зеленый водород". По итогам электронных торгов определят победителя. Согласно программе, аммиак будет поставляться компаниям, производящим удобрения.
Национальная программа "Зеленый водород" была запущена в январе 2023 года. Данная программа позволит Индии занять лидирующие позиции в области технологий и рынка экологически чистого водорода и снизит зависимость от импорта ископаемого топлива.
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