Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если страховая занижает выплату или отказывает в ремонте после ДТП
Арахис способен нормализовать уровень женских гормонов
Япония запускает приложение для знакомств, чтобы решить демографическую проблему
Кинологи назвали типы людей, на которых будут лаять собаки
BBCGoodFood: как сделать здоровое питание более бюджетным?
Бесполезные "средства" против медведки
Почему не стоит тренироваться после приема пищи?
Прохор Шаляпин и Анна Калашникова: откровения о прошлом и взаимные обвинения
Привычки, которые ускоряют старение кожи: как сохранить молодость?
В Индии запускают программу производства зеленого водорода

Индийская корпорация объявила конкурс на отбор производителей чистого аммиака

0:48
Экономика

Государственная корпорация солнечной энергетики Индии объявила конкурс на отбор производителей аммиака для ежегодных поставок 5,39 миллионов метрических тонн экологически чистого аммиака.

Индийская корпорация объявила конкурс на отбор производителей чистого аммиака
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Заявки принимаются в рамках программы SIGHT Национальной миссии "Зеленый водород". По итогам электронных торгов определят победителя. Согласно программе, аммиак будет поставляться компаниям, производящим удобрения.

Национальная программа "Зеленый водород" была запущена в январе 2023 года. Данная программа позволит Индии занять лидирующие позиции в области технологий и рынка экологически чистого водорода и снизит зависимость от импорта ископаемого топлива.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Важная подкормка смородины в июне
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
От белого налёта на ягодах крыжовника поможет избавиться простое средство: 1-2 литра под куст — и болезни нет
Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Григорий Лепс хочет открыть свое кладбище
Сводка с фронта: над Часовым Яром российский флаг, наступление "штормов" ВС РФ в Липцах
Названа главная ошибка водителей при обгоне грузовиков, которую легко избежать
Названа главная ошибка водителей при обгоне грузовиков, которую легко избежать
Последние материалы
Бесполезные "средства" против медведки
Почему не стоит тренироваться после приема пищи?
Прохор Шаляпин и Анна Калашникова: откровения о прошлом и взаимные обвинения
Привычки, которые ускоряют старение кожи: как сохранить молодость?
Иван Стебунов может запомнить страницу текста, если 2-3 раза прочитает её
Роспотребнадзор: что делать при потере багажа
Чем грозит повторный запуск работающего двигателя: советы экспертов
Эксперты ответили, какой вред питомцам наносит окружающая среда
Частые ошибки при оформлении ДМС: как защитить себя от неожиданных расходов
Критики недовольны дебютом Ишаны Шьямалан в качестве режиссёра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников