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На Западе считают, что "Газпрому" не удастся восстановить продажи газа, утраченные после 2022 года

"Газпром" потеряет треть рынка газа в Европе

0:47
Экономика

По данным Financial Times, "Газпрому" в ближайшие десять лет восстановить уровень продаж газа, потерянный после 2022 года, будет крайне сложно, сообщает газета, ссылаясь на отчёт, подготовленный для руководства российской энергетической компании в конце 2023 года.

"Газпром" потеряет треть рынка газа в Европе
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Прогнозируется, что к 2035 году объём экспорта газа компании в Европу составит в среднем 50-75 млрд кубических метров в год, что является всего лишь третью частью от уровня до 2022 года.

Это произошло после начала СВО на Украине и массового отказа европейских стран от закупок российского трубопроводного газа.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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