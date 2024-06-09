По данным Financial Times, "Газпрому" в ближайшие десять лет восстановить уровень продаж газа, потерянный после 2022 года, будет крайне сложно, сообщает газета, ссылаясь на отчёт, подготовленный для руководства российской энергетической компании в конце 2023 года.
Прогнозируется, что к 2035 году объём экспорта газа компании в Европу составит в среднем 50-75 млрд кубических метров в год, что является всего лишь третью частью от уровня до 2022 года.
Это произошло после начала СВО на Украине и массового отказа европейских стран от закупок российского трубопроводного газа.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.