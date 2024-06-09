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На ПМЭФ подписали соглашение по расширению мер поддержки коренных народов севера России

В РФ расширят поддержку коренных народов севера

0:40
Экономика

"Норникель" и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) заключили соглашение о расширении мер поддержки коренных народов Севера России, как сообщается на сайте компании.

В РФ расширят поддержку коренных народов севера
Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководителем ФАДН Игорем Бариновым и вице-президентом "Норникеля" по федеральным и региональным программам Андреем Грачёвым.

Согласно информации от "Норникеля", компания будет финансировать мероприятия, направленные на поддержку устойчивого развития коренных народов, а также на сохранение и развитие их культуры и экономики.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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