На ПМЭФ подписали соглашение по расширению мер поддержки коренных народов севера России

В РФ расширят поддержку коренных народов севера

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Норникель" и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) заключили соглашение о расширении мер поддержки коренных народов Севера России, как сообщается на сайте компании.

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Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководителем ФАДН Игорем Бариновым и вице-президентом "Норникеля" по федеральным и региональным программам Андреем Грачёвым.

Согласно информации от "Норникеля", компания будет финансировать мероприятия, направленные на поддержку устойчивого развития коренных народов, а также на сохранение и развитие их культуры и экономики.