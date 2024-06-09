На ПМЭФ подписали соглашение по расширению мер поддержки коренных народов севера России

"Норникель" и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) заключили соглашение о расширении мер поддержки коренных народов Севера России, как сообщается на сайте компании.
Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководителем ФАДН Игорем Бариновым и вице-президентом "Норникеля" по федеральным и региональным программам Андреем Грачёвым.
Согласно информации от "Норникеля", компания будет финансировать мероприятия, направленные на поддержку устойчивого развития коренных народов, а также на сохранение и развитие их культуры и экономики.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.