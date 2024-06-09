Министерство цифрового развития исключит "лазейку" мошенников на "Госуслугах"

Мошенники больше не смогут брать займы через "Госуслуги"

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство цифрового развития закроет "лазейку" для мошенников на портале "Госуслуги", которая позволяла им оформлять кредиты в микрофинансовых организациях от чужого имени и выводить средства на свои счета.

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Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на ИТ-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что процедура оформления таких займов будет изменена.

Министр подчеркнул, что проблема заключается в возможности подачи документов на получение кредита через "Госуслуги", указав реквизиты банковской карты другого человека. Таким образом, мошенники, получая доступ к личным кабинетам пользователей, воровали их деньги.

"Мы будем закрывать эту опцию", — заявил Шадаев.