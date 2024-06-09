Министерство цифрового развития исключит "лазейку" мошенников на "Госуслугах"

Министерство цифрового развития закроет "лазейку" для мошенников на портале "Госуслуги", которая позволяла им оформлять кредиты в микрофинансовых организациях от чужого имени и выводить средства на свои счета.
Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на ИТ-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что процедура оформления таких займов будет изменена.
Министр подчеркнул, что проблема заключается в возможности подачи документов на получение кредита через "Госуслуги", указав реквизиты банковской карты другого человека. Таким образом, мошенники, получая доступ к личным кабинетам пользователей, воровали их деньги.
"Мы будем закрывать эту опцию", — заявил Шадаев.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.