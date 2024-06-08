В России заявили, что импорт вина из НАТО должен прекратиться

В РФ хотят запретить импорт европейского вина

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские виноделы смогут полностью заместить европейское вино, считает генеральный директор "Дербент Вино" Эмиль Омаров.

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На ПМЭФ он заявил, что Россия не должна поддерживать экономику недружественных стран НАТО, которые снабжают Украину оружием.

"Мое субъективное мнение, и я его озвучивал на заседании Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), — о полном запрете импорта вина из стран НАТО", — сказал он.

Омаров подчеркнул, что, для него "неприемлемо, что вместе с французскими наемниками и ракетами к нам поступает французское вино". В результате Россия поддерживает экономику Франции. Подобная ситуация наблюдается и с поставками вина из Испании, Италии и других стран НАТО.