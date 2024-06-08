Российские виноделы смогут полностью заместить европейское вино, считает генеральный директор "Дербент Вино" Эмиль Омаров.
На ПМЭФ он заявил, что Россия не должна поддерживать экономику недружественных стран НАТО, которые снабжают Украину оружием.
"Мое субъективное мнение, и я его озвучивал на заседании Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), — о полном запрете импорта вина из стран НАТО", — сказал он.
Омаров подчеркнул, что, для него "неприемлемо, что вместе с французскими наемниками и ракетами к нам поступает французское вино". В результате Россия поддерживает экономику Франции. Подобная ситуация наблюдается и с поставками вина из Испании, Италии и других стран НАТО.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.