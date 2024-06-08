В пятницу сотрудники Samsung Electronics провели однодневную забастовку, ставшую первой в истории компании. Эта акция состоялась на фоне усиливающейся конкуренции Samsung на рынке ИИ-ускорителей.
Национальный профсоюз Samsung Electronics (NSEU), крупнейший профсоюз в компании, организовал забастовку в сеульском офисе Samsung из-за затянувшихся переговоров о выплате премий и предоставлении дополнительных отгулов.
Основная часть протестующих — сотрудники подразделения по производству микросхем, которое недавно отчиталось о значительных убытках в размере 15 триллионов вон (11 миллиардов долларов), что стало самым низким уровнем операционной прибыли за последние 15 лет.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.