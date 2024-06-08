Работники компании Samsung впервые устроили забастовку

Первая забастовка в истории Samsung Electronics

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

В пятницу сотрудники Samsung Electronics провели однодневную забастовку, ставшую первой в истории компании. Эта акция состоялась на фоне усиливающейся конкуренции Samsung на рынке ИИ-ускорителей.

Фото: Flickr by Kārlis Dambrāns is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Национальный профсоюз Samsung Electronics (NSEU), крупнейший профсоюз в компании, организовал забастовку в сеульском офисе Samsung из-за затянувшихся переговоров о выплате премий и предоставлении дополнительных отгулов.

Основная часть протестующих — сотрудники подразделения по производству микросхем, которое недавно отчиталось о значительных убытках в размере 15 триллионов вон (11 миллиардов долларов), что стало самым низким уровнем операционной прибыли за последние 15 лет.