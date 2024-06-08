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Грузия дрейфует всё дальше от США: власти выбрали китайскую компанию для строительства порта Анаклия

Новый шаг Грузии против США: выбор китайской компании

Экономика

Грузинское руководство продолжает удаляться от США. Сначала Вашингтон возмутил принятый закон об иностранных агентах. Теперь же, гнев вызван решением поручить строительство порта Анаклия китайской компании, находящейся под американскими санкциями.

Новый шаг Грузии против США: выбор китайской компании
Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для строительства глубоководного порта выбран консорциум, включающий китайскую государственную компанию China Communications Construction Company Limited (CCCC) и её дочернюю фирму China Harbour Investment Pte. Ltd из Сингапура, как сообщает издание "Акценты".

С июня 2021 года CCCC находится под санкциями США. Эта компания участвовала в строительстве искусственных островов в Южно-Китайском море. Санкции запрещают этим компаниям приобретать компоненты американского производства без разрешения правительства США.

Грузинские оппозиционеры и активисты полагают, что выбор китайской компании был сделан вопреки интересам США. Бывший госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили заявил, что это решение ещё больше отдалит Грузию от США.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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