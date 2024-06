Грузия дрейфует всё дальше от США: власти выбрали китайскую компанию для строительства порта Анаклия

Грузинское руководство продолжает удаляться от США. Сначала Вашингтон возмутил принятый закон об иностранных агентах. Теперь же, гнев вызван решением поручить строительство порта Анаклия китайской компании, находящейся под американскими санкциями.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic