Горожане выбирают все чаще сельский туризм

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Агротуризм в России набирает популярность

1:42
Экономика

Поклонники сельского туризма посещают сельхозпредприятие, фермерское хозяйство, чтобы познакомиться с жизнью за городом, узнать больше о производстве сельскохозяйственной продукции, принять участие в рабочих процессах на ферме. Агротуризм предоставляет возможность туристам побыть наедине с природой, уйти от городской суеты и узнать больше о сельской жизни. А владельцы сельхозпредприятий могут получить господдержку для развития своего бизнес-проекта.

Агротуризм в России набирает популярность
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В 2024 году объем финансирования агротуризма составит 700 млн рублей. Максимальная сумма гранта "Агротуризм" — 10 млн рублей. Обычно сельским туризмом интересуются молодые семьи с детьми с хорошим материальным положением. Об этом говорит исследование, проведенное НИУ ВШЭ.

В рамках агротуризма туристы могут участвовать в различных мероприятиях, таких как сбор урожая, кормление животных, участие в мастер-классах по приготовлению местных блюд и многие другие активности, связанные с сельским хозяйством. Одновременно это предоставляет возможность владельцам фермы диверсифицировать свой доход и продвигать свои сельскохозяйственные продукты.

Агротуризм становится все более популярным как среди туристов, желающих познакомиться с сельской жизнью, так и среди фермеров, стремящихся развить свой бизнес и привлечь новых клиентов. Это также способ поощрения устойчивого развития и сохранения сельской местности, так как агротуризм помогает развить местное сообщество и сохранить традиции и обычаи сельской жизни.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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