На основе борщевика будут разрабатываться средства для защиты растений

Эфирные масла борщевика будут использовать для производства средств защиты растений

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ученые из Перми разработали технологию получения из эфирных масел борщевика средства, которое эффективно в борьбе с грибковыми заболеваниями культурных растений. Проведенные микробиологические исследования подтвердили высокую активность масел.

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

По итогам исследования подана заявка на патент. С 2023 года в Пермском крае действует закон, согласно которому собственники земельных участков обязаны уничтожать заросли борщевика Сосновского. В противном случае грозит штраф.

Борщевик Сосновского — опасное растение из семейства Зонтичные. Листья, плоды способны вызывать ожоги. Пыльца этого растения вызывает тошноту и рвоту. Поэтому не рекомендуется длительное пребывание рядом с этим растением, так как в некоторых случаях может вызывать головокружение и даже потерю сознания.