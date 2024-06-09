Экстремальная засуха в мексиканском штате Чиуауа вызвала массовую гибель рыбы

В мексиканском штате Чиуауа лагуна стала ловушкой для тысячи рыб

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Массовая гибель рыбы в лагуне Бустильос недалеко от города Анауак в штате Чиуауа (Мексика) произошла во время продолжительных засушливых периодов, когда температура поднималась выше 40 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Reuters.

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По словам официальных лиц, уровень воды в лагуне был близок к критическому. Рыба гибнет в таких водоемах — ухудшается качество воды из-за жары. Ранее были случаи, когда лагуна высыхала, и рыба оказывалась на мели. Местные власти спешат засыпать мертвую рыбу известью, опасаясь, что ее быстрое разложение под палящим солнцем может угрожать здоровью населения.

Жара и засуха вынудила людей, занимающихся сельским хозяйством, покинуть эти края. Согласно правительственным данным, от засухи в той или иной форме страдает почти 90% территории Мексики, что является самым высоким показателем с 2011 года. Согласно правительственным данным, от засухи в той или иной форме страдает почти 90% территории Мексики, что является самым высоким показателем с 2011 года.