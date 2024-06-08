Сечин заявил, что необходимым условием для экспорта российской нефти является торговля в национальных валютах

Сечин назвал условие для экспорта российской нефти

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума подчеркнул, что для продолжения экспорта российской нефти необходимы торговля в национальных валютах и развитие альтернативных платежных систем.

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Он отметил, что за последние два года доля рубля в расчетах за экспорт увеличилась более чем в три раза и превысила 40%.

Сечин также подчеркнул растущую роль дружественных валют в мировой торговле, упомянув успехи Китая в использовании юаня, который впервые обогнал евро в торговых расчётах через SWIFT.

По его словам, российско-китайские взаиморасчёты также иллюстрируют эту тенденцию, где доля расчетов в национальных валютах превысила 90% по итогам 2023 года.