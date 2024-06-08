Мария Захарова заявила, что Запад должен начать платить по долгам

Захарова: Запад не любит платить по долгам

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что западные страны не любят платить по долгам и что необходимо начать обсуждение вопроса компенсации Африке за годы эксплуатации и издевательств, сообщает РИА "Новости".

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Захарова подчеркнула, что Запад должен компенсировать Африке столетия эксплуатации, уничтожение населения и грабёж ресурсов.

Она отметила, что западные страны не признают свою вину и не желают возвращать награбленное. Однако, по её словам, времена изменились, и теперь каждая страна может высказаться по этому вопросу.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня, и его участники обсуждают вопросы многополярного мира, энергетики и экономики.