Представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что западные страны не любят платить по долгам и что необходимо начать обсуждение вопроса компенсации Африке за годы эксплуатации и издевательств, сообщает РИА "Новости".
Захарова подчеркнула, что Запад должен компенсировать Африке столетия эксплуатации, уничтожение населения и грабёж ресурсов.
Она отметила, что западные страны не признают свою вину и не желают возвращать награбленное. Однако, по её словам, времена изменились, и теперь каждая страна может высказаться по этому вопросу.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня, и его участники обсуждают вопросы многополярного мира, энергетики и экономики.
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