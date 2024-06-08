Подведены итоги ПМЭФ: заключено более 980 соглашений на сумму 6,4 трлн рублей

Советник президента РФ и ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков сообщил, что на мероприятии было подписано 982 соглашения на общую сумму 6,43 трлн рублей.
Он отметил, что эта сумма включает только те сделки, которые не являются коммерческой тайной.
"На площадке форума было подписано 982 соглашения на общую сумму 6 трлн 430 млрд рублей. Это только то, что не является коммерческой тайной", — сказал он на брифинге.
Напомним, 5 июня в Петербурге открылся международный экономический форум. В 2024 году темой мероприятия заявлена "Основа многополярности — формирование новых центров роста".
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