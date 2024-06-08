Подведены итоги ПМЭФ: заключено более 980 соглашений на сумму 6,4 трлн рублей

На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 6,4 трлн рублей

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Советник президента РФ и ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков сообщил, что на мероприятии было подписано 982 соглашения на общую сумму 6,43 трлн рублей.

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Он отметил, что эта сумма включает только те сделки, которые не являются коммерческой тайной.

"На площадке форума было подписано 982 соглашения на общую сумму 6 трлн 430 млрд рублей. Это только то, что не является коммерческой тайной", — сказал он на брифинге.

Напомним, 5 июня в Петербурге открылся международный экономический форум. В 2024 году темой мероприятия заявлена "Основа многополярности — формирование новых центров роста".