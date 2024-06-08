Все чаще Россия проигрывает тендеры ВПП ООН - предпочтение отдается поставкам из США и ЕС

Под разными предлогами ВПП ООН ограничивает доступ продовольствия из России

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

На протяжении последних 20 лет российские поставщики оказывают гуманитарную помощь нуждающимся странам Африки и Азии.

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Однако в последние месяцы, по словам эксперта, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сильно ограничила поставки продовольствия российского происхождения. Появляются, к примеру, претензии к качеству товаров, хотя ранее вся предлагаемая продукция успешно проходила все проверки инспекторов ВПП.

Сегодня все чаще Россия проигрывает тендеры. Предпочтение отдается поставкам из США и ЕС. Однако такой шаг ведет к фактическому снижению возможностей по борьбе с голодом на планете — многие голодающие страны (около 120 в мире) не получают в полной мере гуманитарную помощь. Об этом передает издание "Своё. Медиа от Россельхозбанка".