Центры экономической активности могут сместиться в "третью столицу" России

На сессии ПМЭФ-2024 президент России Владимир Путин не исключил появление "третьей столицы" в России по примеру Петра I. Об этом передает ТАСС.
Санкт-Петербург часто называют "Северной столицей", или "второй столицей" России. В 1712 году по приказу российского императора Петра I столица была перенесена в Санкт-Петербург. Город и возводился как столичный.
Вторая столица — это образное выражение, которое используется для обозначения города, имеющего особое культурное, историческое, экономическое и политическое значение в стране, несмотря на то, что он не является официальной столицей. Вот несколько факторов, которые указывают на то, что Санкт-Петербург, действительно, является "второй столицей":
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.