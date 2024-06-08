Центры экономической активности могут сместиться в "третью столицу" России

В России допустили появление "третьей столицы" по примеру Петра I

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

На сессии ПМЭФ-2024 президент России Владимир Путин не исключил появление "третьей столицы" в России по примеру Петра I. Об этом передает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Гордеев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Санкт-Петербург часто называют "Северной столицей", или "второй столицей" России. В 1712 году по приказу российского императора Петра I столица была перенесена в Санкт-Петербург. Город и возводился как столичный.

Вторая столица — это образное выражение, которое используется для обозначения города, имеющего особое культурное, историческое, экономическое и политическое значение в стране, несмотря на то, что он не является официальной столицей. Вот несколько факторов, которые указывают на то, что Санкт-Петербург, действительно, является "второй столицей":

является бывшей столицей Российской империи с Зимним дворцом и царскими резиденциями;

здесь располагается крупный экономический узел страны - город стал в России первым "окном в Европу";

славится своими музеями, театрами, музыкальными и художественными конкурсами, фестивалями;

в разное время город был центром политической власти в России, здесь располагались дома правительства, парламентские здания и другие институты власти;

здесь находятся многие известные университеты, академии и научные институты, что делает город важным образовательным и интеллектуальным центром.