Дмитрий Песков рассказал о смещении центров экономического развития на Юг и Восток

Дмитрий Песков: США теряют экономическую гегемонию

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

США больше не могут контролировать мир. Центры экономического развития смещаются с запада на юго-восток земного шара. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РБК.

Запад провоцирует Россию на ядерную эскалацию, но руководство страны учитывает этот фактор. По мнению Пескова, США рассматривают нынешний момент как исторический шанс уничтожить Россию.

У зарубежных бизнесменов большие планы по работе в России. Однако они опасаются «оголтелого давления» со стороны своих правительств.

Песков также отметил, что расширение НАТО на восток не добавило безопасности странам Восточной Европы. При этом у России нет территориальных споров и проблем с Швецией и Финляндией. По словам пресс-секретаря президента, Швеция и Финляндия понимают, что вступление в НАТО приведёт к последствиям для их безопасности.