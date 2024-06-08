Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России строят 0,75 м² жилья на человека в год, оценил вице-премьер Хуснуллин
Ольга Бузова восхитилась российским президентом
Учёным удалось расшифровать древнейший текст о детстве Иисуса Христа
Уилл Смит признался, что фильм "В погоне за счастьем" — лучший в его карьере
Разгадываем выражение лица: влияние эмоций на появление морщин
Удар ВКС под Харьковом уничтожил свыше 110 солдат и наёмников ВСУ
Россиянам рассказали, почему кошки не любят собак
Обработка томатов йодом: когда, чем и как правильно проводить
Тренер рассказал, как сделать упражнения на пресс максимально эффективными
Остров Себу (Филиппины) и Северную столицу свяжут прямые рейсы

Между Санкт-Петербургом и островом Себу (Филиппины) появится прямое авиасообщение

0:45
Экономика

Губернатор провинции Себу (Филиппины) Гвендолин Гарсия на ПМЭФ-2024 рассказала о планах наладить в ближайшем будущем прямые рейсы — Себу — Санкт-Петербург. Также решается вопрос с рейсами в Москву.

Между Санкт-Петербургом и островом Себу (Филиппины) появится прямое авиасообщение
Фото: commons.wikimedia.org by Mike Gonzalez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Остров Себу популярен среди туристических направлений. Живописные пейзажи, древняя архитектура, дайвинг, пляжи, вкусные блюда местной кухни — все это и многое другое дарит Себу своим дорогим гостям. Аэропорт Себу — второй по величине на Филиппинах.

В течение 2024 года появятся также прямые авиарейсы из России в Индонезию, Саудовскую Аравию и Южную Корею.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем: "Ты — моя жизнь"

Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.

Екатерина Стриженова обратилась к мужу в честь его юбилея
Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть
Поливаем огурцы - что нужно не забыть сделать потом? Секрет успешного урожая
В США объяснили планы Франции передать ВСУ истребители Mirage 2000
Готовим универсальный кляр: в нём можно жарить всё, от мяса и рыбы до фруктов
Мясо на шашлык может быть любым, но свежим Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
Мощные вспышки на Солнце не прекращаются: учёные зафиксировали новую
Полина Гагарина раскрыла правду о Градском: "Он не был моим учителем"
Прохор Шаляпин заявил, что не понимает, почему его недолюбливает Стас Пьеха
Прохор Шаляпин заявил, что не понимает, почему его недолюбливает Стас Пьеха
Последние материалы
Россиянам рассказали, почему кошки не любят собак
Обработка томатов йодом: когда, чем и как правильно проводить
Тренер рассказал, как сделать упражнения на пресс максимально эффективными
В России допустили появление "третьей столицы" по примеру Петра I
Онколог Дронов ставит под сомнение существование вакцины против рака
LADA представила предсерийную версию Vesta с ручным управлением на ПМЭФ-2024
Ветеринары рассказали, какие собаки страдают от кастрации больше всего
Мясо на шашлык может быть любым, но свежим
Крымский путешественник Виктор Пинчук: жизнь на краю и приключения в 60 странах
Дыня спасает от инсульта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников