Остров Себу (Филиппины) и Северную столицу свяжут прямые рейсы

Между Санкт-Петербургом и островом Себу (Филиппины) появится прямое авиасообщение

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Губернатор провинции Себу (Филиппины) Гвендолин Гарсия на ПМЭФ-2024 рассказала о планах наладить в ближайшем будущем прямые рейсы — Себу — Санкт-Петербург. Также решается вопрос с рейсами в Москву.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike Gonzalez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Остров Себу популярен среди туристических направлений. Живописные пейзажи, древняя архитектура, дайвинг, пляжи, вкусные блюда местной кухни — все это и многое другое дарит Себу своим дорогим гостям. Аэропорт Себу — второй по величине на Филиппинах.

В течение 2024 года появятся также прямые авиарейсы из России в Индонезию, Саудовскую Аравию и Южную Корею.