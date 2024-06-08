Остров Себу (Филиппины) и Северную столицу свяжут прямые рейсы

Губернатор провинции Себу (Филиппины) Гвендолин Гарсия на ПМЭФ-2024 рассказала о планах наладить в ближайшем будущем прямые рейсы — Себу — Санкт-Петербург. Также решается вопрос с рейсами в Москву.
Остров Себу популярен среди туристических направлений. Живописные пейзажи, древняя архитектура, дайвинг, пляжи, вкусные блюда местной кухни — все это и многое другое дарит Себу своим дорогим гостям. Аэропорт Себу — второй по величине на Филиппинах.
В течение 2024 года появятся также прямые авиарейсы из России в Индонезию, Саудовскую Аравию и Южную Корею.
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