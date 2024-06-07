Стало известно, кто стал крупнейшим импортером российской водки

Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам 2023 года Казахстан закупил половину всего объёма российской водки, отправленной на экспорт. Эти данные предоставлены агентством РИА Новости.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Из общей экспортной выручки в 59,7 миллиона долларов Казахстан обеспечил 27,9 миллиона долларов.

Таким образом, страна сохранила статус крупнейшего импортера этого алкогольного напитка.

Однако в сравнении с 2022 годом этот показатель снизился на 26 процентов. В том же году в Казахстане уменьшился импорт белорусской водки.

Снижение поставок было компенсировано увеличением импорта из Франции, Швеции и Украины, а также ростом собственного производства.