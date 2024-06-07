Стало известно, кто стал крупнейшим импортером российской водки

По итогам 2023 года Казахстан закупил половину всего объёма российской водки, отправленной на экспорт. Эти данные предоставлены агентством РИА Новости.
Из общей экспортной выручки в 59,7 миллиона долларов Казахстан обеспечил 27,9 миллиона долларов.
Таким образом, страна сохранила статус крупнейшего импортера этого алкогольного напитка.
Однако в сравнении с 2022 годом этот показатель снизился на 26 процентов. В том же году в Казахстане уменьшился импорт белорусской водки.
Снижение поставок было компенсировано увеличением импорта из Франции, Швеции и Украины, а также ростом собственного производства.
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