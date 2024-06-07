Александр Новак рассказал, как изменились цены на заправках в 2024 году

В 2024 году цены на заправках увеличились всего на 1%. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, рост цен на топливо в России с начала года составил лишь 1%, при этом сохраняется цель не превышать уровень инфляции, как сообщает URA.RU.
"Сохраняем таргет по росту цен не выше инфляции", — заявил Александр Новак
Напомним, петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Тема главного профильного мероприятия: "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста".
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?