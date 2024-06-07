Александр Новак рассказал, как изменились цены на заправках в 2024 году

Новак: в 2024 году цены на заправках выросли всего на 1%

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году цены на заправках увеличились всего на 1%. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Фото: commons.wikimedia by Рама is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

По его словам, рост цен на топливо в России с начала года составил лишь 1%, при этом сохраняется цель не превышать уровень инфляции, как сообщает URA.RU.

"Сохраняем таргет по росту цен не выше инфляции", — заявил Александр Новак

Напомним, петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Тема главного профильного мероприятия: "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста".