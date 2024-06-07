Гигантский контракт: Китай построит газопроводы в Саудовской Аравии на 7,95 млрд юаней

В течение трёх лет Китай возведёт в Саудовской Аравии почти 4 тыс. километров магистральных газопроводов и ответвлений, сообщает EADaily.
Китайская государственная компания получила контракт на третий этап расширения газотранспортной системы ближневосточной страны.
Компания Sinopec Oilfield Service, являющаяся частью китайской госкомпании Sinopec, объявила о подписании контракта на строительство газопроводов в Саудовской Аравии "под ключ".
Согласно заявлению Sinopec Oilfield Service, китайские специалисты взялись за третий этап расширения газотранспортной системы Саудовской Аравии. До конца мая 2027 года компания обязуется построить 2630 километров магистральных газопроводов и 1340 километров отводов.
За выполнение работ от Saudi Aramco китайская компания получит фиксированную плату в размере 7,95 млрд юаней ($1,1 млрд).
Как отмечает Gulf Business, сделка по газопроводам является очередным шагом в развитии сотрудничества между китайскими и саудовскими компаниями, так как две страны активизируют двусторонние отношения в различных секторах экономики.
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