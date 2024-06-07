Российский бизнес выходит на совместные проекты со странами Африки

Экономист Дудчак: для РФ важно сотрудничество с Африкой

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский бизнес готов к крупным совместным проектам со странами Африки. Петербургский международный экономический форум, завершающийся в эти дни, обозначил приоритеты внешнеэкономического сотрудничества России.

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Эксперт, кандидат экономических наук и ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в эксклюзивном интервью NewsInfo.Ru отметил, что одним из стратегических направлений является Африканский континент.

По мнению эксперта, текущий этап является только началом, и программы и перспективы ожидаются масштабные.

Дудчак также отметил, что Россия предлагает модель взаимодействия с другими странами в сотрудничестве с партнёрами по БРИКС. Это взаимодействие привлекательно для других стран, поскольку предусматривает выгоду для всех участников процесса, а не одних за счёт других.

"Борьба за Африку идёт. Это территория, которая хочет развиваться. И для этого есть все основания: есть природные ресурсы, людские ресурсы", — отмечает эксперт.

Для России сотрудничество с Африкой приносит множество плюсов: поддержку на мировой арене, возможности для инвестиций, экспорт технологичной продукции и продовольствия.

"И у африканских стран есть, что предложить Российской Федерации", — рассуждает Александр Дунчак.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин отметил, что в прошлом году уровень экспорта товаров агропромышленного комплекса из России в Африку вырос на четверть, что подчёркивает наличие множества точек соприкосновения между Россией и африканскими партнёрами.