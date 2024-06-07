Цена сета икры с шампанским на ПМЭФ оказалась выше средней зарплаты в Чечне

Стоимость ужина на ПМЭФ превысила среднюю зарплату в Чечне

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цена набора икры с шампанским на ПМЭФ оказалась выше средней заработной платы в Чечне. В Telegram-канале "78 | НОВОСТИ" опубликовали меню ресторана "Магадан", расположенного на территории "Экспофорума", где посетители ПМЭФ могут перекусить в перерывах.

Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Стоимость ассорти из икры с тостами или блинами составляет 17,5 тысяч рублей, а при добавлении в чек бутылки французского розового шампанского за 24,5 тысячи рублей итоговая сумма достигнет 42 тысяч рублей. Эта сумма превышает среднюю зарплату жителя Чечни на 1356 рублей.

Бутылка красного вина из Крыма стоит меньше — 14 тысяч рублей. Цена бокала пива, включая безалкогольное, начинается от тысячи рублей.