Цена сета икры с шампанским на ПМЭФ оказалась выше средней зарплаты в Чечне

Цена набора икры с шампанским на ПМЭФ оказалась выше средней заработной платы в Чечне. В Telegram-канале "78 | НОВОСТИ" опубликовали меню ресторана "Магадан", расположенного на территории "Экспофорума", где посетители ПМЭФ могут перекусить в перерывах.
Стоимость ассорти из икры с тостами или блинами составляет 17,5 тысяч рублей, а при добавлении в чек бутылки французского розового шампанского за 24,5 тысячи рублей итоговая сумма достигнет 42 тысяч рублей. Эта сумма превышает среднюю зарплату жителя Чечни на 1356 рублей.
Бутылка красного вина из Крыма стоит меньше — 14 тысяч рублей. Цена бокала пива, включая безалкогольное, начинается от тысячи рублей.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?