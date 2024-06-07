Путин заявил, что США должны 54,3 триллиона долларов мировой экономике

Суммарная задолженность США перед глобальной экономикой на сегодняшний день достигла 54,3 триллиона долларов.
Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Из этой суммы 12,6 триллиона долларов принадлежат физическим лицам, которые хранят их на своих банковских счетах за пределами США. Ещё 10 триллионов долларов составляют долги американских компаний.
Эти активы, как отметил Путин, "не имеют никакого обеспечения, кроме доверия к американской экономике".
Напомним, 5 июня в Петербурге открылся международный экономический форум. В 2024 году темой мероприятия заявлена "Основа многополярности — формирование новых центров роста".
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