Обсуждается вопрос о переносе головных офисов корпораций России в регионы

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Штаб-квартиры крупнейших компаний России могут переехать в регионы

0:48
Экономика

Президент России Владимир Путин положительно отозвался об идее переезда штаб-квартир крупных госкорпораций в регионы. Об этом глава государства сообщил на ПМЭФ-2024.

Штаб-квартиры крупнейших компаний России могут переехать в регионы
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Такая практика в России существует. К примеру, "РусГидро" свой головной офис перенаправил из Москвы в Красноярск. Вопрос о переезде компаний на Дальний Восток также стоит на повестке.  

У такой инициативы, безусловно, есть большие плюсы:

  • создание новых рабочих мест,
  • приток инвестиций в регион,
  • увеличение налоговых поступлений в бюджет,
  • развитие инфраструктуры и сервисных услуг вокруг компании,
  • повышение привлекательности региона для других компаний и предпринимателей.
Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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