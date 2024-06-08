Обсуждается вопрос о переносе головных офисов корпораций России в регионы

Президент России Владимир Путин положительно отозвался об идее переезда штаб-квартир крупных госкорпораций в регионы. Об этом глава государства сообщил на ПМЭФ-2024.
Такая практика в России существует. К примеру, "РусГидро" свой головной офис перенаправил из Москвы в Красноярск. Вопрос о переезде компаний на Дальний Восток также стоит на повестке.
У такой инициативы, безусловно, есть большие плюсы:
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