Обсуждается вопрос о переносе головных офисов корпораций России в регионы

Штаб-квартиры крупнейших компаний России могут переехать в регионы

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин положительно отозвался об идее переезда штаб-квартир крупных госкорпораций в регионы. Об этом глава государства сообщил на ПМЭФ-2024.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Такая практика в России существует. К примеру, "РусГидро" свой головной офис перенаправил из Москвы в Красноярск. Вопрос о переезде компаний на Дальний Восток также стоит на повестке.

У такой инициативы, безусловно, есть большие плюсы:

создание новых рабочих мест,

приток инвестиций в регион,

увеличение налоговых поступлений в бюджет,

развитие инфраструктуры и сервисных услуг вокруг компании,

повышение привлекательности региона для других компаний и предпринимателей.