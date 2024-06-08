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Внутренняя миграция в США: жители мегаполисов предпочитают маленькие города

Жители американских мегаполисов массово выбирают жизнь в провинции

1:40
Экономика

В Америке внутренняя миграция бьет рекорды. Жители крупных городов уезжают в провинцию, маленькие города. И тому есть веские причины. Об этом пишет The Economic Collapse.

Жители американских мегаполисов массово выбирают жизнь в провинции
Фото: Safari by Ferdinand Reus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Насилие, воровство, наркотики, бездомность и внешняя миграция достигли критического уровня и создали огромную нагрузку на мегаполисы. Между тем многие провинциальные города переживают настоящий бум. Отдельное исследование, проведенное компанией Lombard, показывает, что потери от внутренней миграции были сосредоточены в крупнейших городах с населением более 4 миллионов человек. До пандемии эти города теряли в общей сложности 400 000 жителей в год, а за последние три года потеряли 820 000, 707 000 и 591 000 жителей соответственно. Сообщается, что в прошлом году малые города стали "впервые за последние десятилетия главным местом назначения внутренних мигрантов в стране”.

Для многих качество жизни в крупных городах США стало крайне плачевным. Например, одной молодой матери из Чикаго недавно пришлось часами ждать прибытия полицейского после того, как в ее дом проникли грабители в масках.

Еще одна причина, по которой многие американцы решают переехать, связана с налогами. Наблюдается массовый отток населения из "штатов с высокими налогами”, и Массачусетс — один из тех, кто пострадал по-настоящему сильно. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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