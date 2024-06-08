Существует вероятность, что 2024 год станет годом продовольственного кризиса в мире

Может ли 2024 год стать годом глобального продовольственного кризиса?

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мировые цены на продовольствие стремительно растут, а голод распространяется по всему миру подобно лесному пожару, сообщает The Economic Collapse.

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Весь мир желает, чтобы 2024 год стал годом хороших урожаев, но, к сожалению, погодные условия никак не способствуют этому.

Например, неурожай в Бразилии привел к тому, что цены на апельсиновый сок за последние 12 месяцев выросли примерно вдвое. Из-за чрезвычайно засушливых условий в Бразилии и Вьетнаме цены на кофе также увеличились. Пшеница на короткое время достигла самого высокого уровня за последние 10 месяцев, поскольку холодная и сухая погода у основных производителей усугубили опасения по поводу поставок.

Цены на говядину взлетели до нового рекордного уровня. Отраслевые эксперты предупреждают, что цены могут вырасти еще больше, если текущие нормативные и экономические условия останутся неизменными. К сожалению, цены на курицу и индейку могут значительно вырасти из-за птичьего гриппа. Новая волна птичьего гриппа прокатилась в американских штатах (согласно данным, в штате Айова будет уничтожено около 4,2 миллионов кур).