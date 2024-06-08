Климатические условия Кении позволяют выйти стране по поставкам авокадо в лидеры

Авокадо занимает лидирующие позиции в списке экспортных товаров Кении. Кения, которая является крупнейшим африканским экспортером авокадо, значительно опережает Южную Африку, расширяет свои продажи в Европе и пытается выйти на массовые рынки Индии и Китая.
"Мы занимаем пятое место в мире по экспорту авокадо и легко можем выйти на первое”, — говорит Саймон Челуги, министр кооперативов Кении.
Согласно последним оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Кения уже в прошлом году заняла третье место по объему экспорта, уступив Мексике и Перу.
Кении повезло с климатом и местоположением. Авокадо лучше всего растет на высоте около 1500-2100 метров над уровнем моря. Страна также отличается высокой экологичностью благодаря обильным осадкам в высокогорье (в некоторых садах выпадает 1000 миллиметров осадков в год). Дополнительная вода деревьям не требуется, за исключением сухого сезона, который длится около четырех месяцев. Солнечное тепло и свет здесь постоянны. Поэтому страна может поставлять авокадо на мировой рынок до того, как созреют плоды у стран-конкурентов. Благодаря двум сезонам дождей в некоторых районах более удачливые сады собирают двойной урожай, что увеличивает период, когда Кения может продавать фрукты.
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