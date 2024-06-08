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Климатические условия Кении позволяют выйти стране по поставкам авокадо в лидеры

Кения может стать ведущим экспортером авокадо

1:32
Экономика

Авокадо занимает лидирующие позиции в списке экспортных товаров Кении. Кения, которая является крупнейшим африканским экспортером авокадо, значительно опережает Южную Африку, расширяет свои продажи в Европе и пытается выйти на массовые рынки Индии и Китая.

Кения может стать ведущим экспортером авокадо
Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Fruit_in_Pyatyorochka_02.jpg by Stolbovsky is licensed under CC BY-SA 4.0

"Мы занимаем пятое место в мире по экспорту авокадо и легко можем выйти на первое”, — говорит Саймон Челуги, министр кооперативов Кении.

Согласно последним оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Кения уже в прошлом году заняла третье место по объему экспорта, уступив Мексике и Перу. 

Кении повезло с климатом и местоположением. Авокадо лучше всего растет на высоте около 1500-2100 метров над уровнем моря. Страна также отличается высокой экологичностью благодаря обильным осадкам в высокогорье (в некоторых садах выпадает 1000 миллиметров осадков в год). Дополнительная вода деревьям не требуется, за исключением сухого сезона, который длится около четырех месяцев. Солнечное тепло и свет здесь постоянны. Поэтому страна может поставлять авокадо на мировой рынок до того, как созреют плоды у стран-конкурентов. Благодаря двум сезонам дождей в некоторых районах более удачливые сады собирают двойной урожай, что увеличивает период, когда Кения может продавать фрукты. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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