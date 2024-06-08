В Америке хотят протестировать каждую корову на выявление птичьего гриппа

США планируют еженедельные проверки крупного рогатого скота на выявление H5N2

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Мексике зарегистрирован первый случай заражения человека птичьим вирусом. Об этом передает ZeroHedge.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Подтвержденный случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2) обнаружен у 59-летнего жителя штата Мехико. Мужчина был госпитализирован, ранее не контактировал с домашней птицей или другими животными. У пациента было несколько сопутствующих заболеваний. Родственники пострадавшего сообщили, что до появления острых симптомов он уже был прикован к постели в течение трех недель по другим причинам.

По словам эксперта, вирус, распространяясь среди животных, мутирует, изменяется, и повышается вероятность того, что он сможет заразить людей. Если вирус приобретет способность эффективно передаваться от человека к человеку, остановить его будет сложно.

"Мы должны еженедельно тестировать каждую корову, — говорит ветврач Дебора Биркс. — Мы могли бы совместно тестировать каждого работника молочной фермы".

В Соединенных Штатах насчитывается около 40 миллионов коров.