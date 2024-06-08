Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему желтеют и опадают завязи огурцов и как с этим бороться?
Этикет в полете: как сохранить комфорт и уважение к соседям
Как сделать петунию настоящими королевами клумбы
NatComms: ядро мозга производит белок парвальбумин в ответ на негативный опыт
Анастасия Ивлеева: "В российском шоу-бизнесе нет искренней дружбы"
GAC GS8 второго поколения подорожал на 400 тысяч рублей в России
Защита волос от солнца: секреты дерматолога
Утиное мясо полезно для щитовидки и при анемии
Кинологи объяснили, как научить собаку плавать
В Америке хотят протестировать каждую корову на выявление птичьего гриппа

США планируют еженедельные проверки крупного рогатого скота на выявление H5N2

1:09
Экономика

В Мексике зарегистрирован первый случай заражения человека птичьим вирусом. Об этом передает ZeroHedge.

США планируют еженедельные проверки крупного рогатого скота на выявление H5N2
Фото: PxHere is licensed under CC0

Подтвержденный случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2) обнаружен у 59-летнего жителя штата Мехико. Мужчина был госпитализирован, ранее не контактировал с домашней птицей или другими животными. У пациента было несколько сопутствующих заболеваний. Родственники пострадавшего сообщили, что до появления острых симптомов он уже был прикован к постели в течение трех недель по другим причинам.

По словам эксперта, вирус, распространяясь среди животных, мутирует, изменяется, и повышается вероятность того, что он сможет заразить людей. Если вирус приобретет способность эффективно передаваться от человека к человеку, остановить его будет сложно.

"Мы должны еженедельно тестировать каждую корову, — говорит ветврач Дебора Биркс. — Мы могли бы совместно тестировать каждого работника молочной фермы".

В Соединенных Штатах насчитывается около 40 миллионов коров.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем: "Ты — моя жизнь"

Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.

Екатерина Стриженова обратилась к мужу в честь его юбилея
Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть
Поливаем огурцы - что нужно не забыть сделать потом? Секрет успешного урожая
Готовим универсальный кляр: в нём можно жарить всё, от мяса и рыбы до фруктов
Мощные вспышки на Солнце не прекращаются: учёные зафиксировали новую
Беспилотники НАТО над Чёрным морем пора признать угрозой РФ и сбивать Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
В США объяснили планы Франции передать ВСУ истребители Mirage 2000
Полина Гагарина раскрыла правду о Градском: "Он не был моим учителем"
Почему обычная подкормка не подходит для томатов во время цветения
Почему обычная подкормка не подходит для томатов во время цветения
Последние материалы
Receitas.globo.com: кофе полезнее всего пить в чистом виде, без сахара
Американец описал российские квартиры фразой "очень бедно"
Сергей Селин осудил конфликт Пугачевой и Михайлова: "Не надо так себя вести"
Самые популярные автомобили на аукционах в России: Kia Rio, BMW 5-Series и Volkswagen
Секретные приемы визажистов для маскировки второго подбородка с помощью макияжа
Тяга к сладкому может возникать из-за воспаления в кишечнике
Тренировки глаз: как улучшить зрение и предотвратить усталость
Ветеринары назвали болезни старых кошек
Варенье из клубники с желатином: варится очень быстро, но получается густым
Максим Орешкин рассказал, как сделать жизнь в регионах комфортнее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников