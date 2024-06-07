Герман Греф полагает главными угрозами экономике пандемию и геополитические риски

Герман Греф назвал две главные угрозы мировой экономике

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Сбербанка на деловом завтраке в рамках ПМЭФ рассказал об угрозах для российской экономики.

Герман Греф назвал две главные угрозы для мировой экономики — это возможная новая пандемия и геополитические риски.

"Я думаю, что два "Черных лебедя" у нас сегодня точно на столе лежат, и они оба геополитические. Это риск пандемии, увы, она глобальная, и этот риск оценивается высоко. Второй риск — это риск возможных геополитических трений", — сказал он, отметив, что эти два "лебедя" с большим отрывом, согласно опросам, опережают другие риски.

В то же время Греф отметил, что российская экономика адаптировалась к новым вызовам и рискам, показывает устойчивый рост.