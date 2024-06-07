Герман Греф полагает главными угрозами экономике пандемию и геополитические риски

Глава Сбербанка на деловом завтраке в рамках ПМЭФ рассказал об угрозах для российской экономики.
Герман Греф назвал две главные угрозы для мировой экономики — это возможная новая пандемия и геополитические риски.
"Я думаю, что два "Черных лебедя" у нас сегодня точно на столе лежат, и они оба геополитические. Это риск пандемии, увы, она глобальная, и этот риск оценивается высоко. Второй риск — это риск возможных геополитических трений", — сказал он, отметив, что эти два "лебедя" с большим отрывом, согласно опросам, опережают другие риски.
В то же время Греф отметил, что российская экономика адаптировалась к новым вызовам и рискам, показывает устойчивый рост.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?