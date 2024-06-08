Мальдивы не получат ни цента от США, пока не отменят планы по обновлению законов о въезде в страну

США планируют сократить финансовую помощь Мальдивам

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Член Палаты представителей Джош Готтхаймер (демократ от штата Нью-Джерси) разрабатывает законопроект, согласно которому может сократиться финансовая помощь Мальдивам. Об этом пишет ZeroHedge.

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"Доллары налогоплательщиков не должны отправляться иностранному государству, которое запретило всем гражданам Израиля въезжать в свою страну", — говорится в заявлении Готтхаймера.

Ранее Мальдивы ввели запрет израильским судам на заходы в свои порты. Это было знаком "проявления солидарности с палестинцами".

Государство на архипелаге в Индийском океане известно своими роскошными курортами и первоклассными путешествиями по живописным райским пляжам. Большинство жителей исповедует ислам.