Винегрет обойдется россиянам на 9% дороже, чем год назад

Как выросли цены на продукты для винегрета?

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики АТОЛ выяснили, что из всех ингредиентов для винегрета в России больше всего подорожал картофель, сообщают "Известия".

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В итоге винегрет обойдется россиянам на 9 процентов дороже, чем в прошлом году.

Цены на свеклу выросли на 17 процентов, до 69 рублей за килограмм. Морковь подорожала на 13 процентов, достигнув цены в 59 рублей за килограмм.

Однако наибольший рост цены наблюдается у картофеля, который теперь стоит в среднем 56 рублей за килограмм, что на 33 процента выше, чем годом ранее.

Цены на остальные продукты выглядят следующим образом: лук стоит 44 рубля за килограмм, банка консервированного горошка — 86 рублей, бутылка растительного масла — 114 рублей, банка соленых огурцов — 212 рублей. Также 100 граммов укропа стоят 64 рубля. Если же россиянин захочет добавить к винегрету квашеную капусту, то это обойдется ему еще в 157 рублей.