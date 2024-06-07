43% российских компаний испытывают нехватку кадров

Российский бизнес обеспокоен дефицитом кадров

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский бизнес в настоящее время выражает озабоченность по поводу дефицита кадров. Об этом заявил руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (преемник McKinsey в России) Яков Сергиенко, сообщает агентство "Прайм".

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Он рассказал, что перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) был проведён опрос среди крупнейших российских компаний, включая руководителей, генеральных директоров и акционеров.

Результаты опроса показали, что нехватка кадров является проблемой для 43% компаний. В сельском хозяйстве и горно-металлургической отрасли эта цифра достигает 80%.

Несмотря на это, Сергиенко отметил, что ситуация в бизнесе России постепенно стабилизируется.