43% российских компаний испытывают нехватку кадров

Российский бизнес в настоящее время выражает озабоченность по поводу дефицита кадров. Об этом заявил руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (преемник McKinsey в России) Яков Сергиенко, сообщает агентство "Прайм".
Он рассказал, что перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) был проведён опрос среди крупнейших российских компаний, включая руководителей, генеральных директоров и акционеров.
Результаты опроса показали, что нехватка кадров является проблемой для 43% компаний. В сельском хозяйстве и горно-металлургической отрасли эта цифра достигает 80%.
Несмотря на это, Сергиенко отметил, что ситуация в бизнесе России постепенно стабилизируется.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?