В российском метро может появиться сервис оплаты с использованием Единой биометрической системы

Оплату взглядом могут запустить в метро

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Скоро в шести региональных метрополитенах может появиться сервис оплаты с использованием Единой биометрической системы (ЕБС).

Фото: Openverse by W. Bulach is licensed under CC BY-SA 4.0

Об этом сообщил руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), как ссообщает ТАСС.

Планируется, что оплата "взглядом" будет внедрена в регионах до конца 2025 года. Этим летом власти собираются запустить оплату по биометрии в метро Казани, а до конца 2024 года — в Нижнем Новгороде, заявил вице-премьер.

Григоренко отметил, что биометрические данные будут храниться в государственной информационной системе "Единая биометрическая система" (ГИС ЕБС).