В российском метро может появиться сервис оплаты с использованием Единой биометрической системы

Скоро в шести региональных метрополитенах может появиться сервис оплаты с использованием Единой биометрической системы (ЕБС).
Об этом сообщил руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), как ссообщает ТАСС.
Планируется, что оплата "взглядом" будет внедрена в регионах до конца 2025 года. Этим летом власти собираются запустить оплату по биометрии в метро Казани, а до конца 2024 года — в Нижнем Новгороде, заявил вице-премьер.
Григоренко отметил, что биометрические данные будут храниться в государственной информационной системе "Единая биометрическая система" (ГИС ЕБС).
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