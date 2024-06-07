Россиянам рассказали о судьбе карт Visa и Mastercard

Visa и Mastercard выйдут из оборота в России

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Карты иностранных платёжных систем постепенно выйдут из оборота в России. Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин рассказал газете "Известия" о дальнейшей судьбе карт Visa и Mastercard в стране.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Во время Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) эксперт отметил, что уход с рынка иностранных платежных систем повлиял на развитие отрасли финтеха. Однако это оказало положительное воздействие на развитие отечественных аналогов, таких как система "Мир", которая демонстрирует значительный рост. В будущем российская система продолжит развиваться, в то время как иностранные сервисы покинут рынок.

Дубынин также подчеркнул необходимость увеличения объёма безналичных платежей, включая развитие системы быстрых платежей как для переводов, так и для платежей. Он добавил, что технология всё больше используется как организациями, так и гражданами.