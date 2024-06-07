Россиянам рассказали о судьбе карт Visa и Mastercard

Карты иностранных платёжных систем постепенно выйдут из оборота в России. Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин рассказал газете "Известия" о дальнейшей судьбе карт Visa и Mastercard в стране.
Во время Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) эксперт отметил, что уход с рынка иностранных платежных систем повлиял на развитие отрасли финтеха. Однако это оказало положительное воздействие на развитие отечественных аналогов, таких как система "Мир", которая демонстрирует значительный рост. В будущем российская система продолжит развиваться, в то время как иностранные сервисы покинут рынок.
Дубынин также подчеркнул необходимость увеличения объёма безналичных платежей, включая развитие системы быстрых платежей как для переводов, так и для платежей. Он добавил, что технология всё больше используется как организациями, так и гражданами.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?