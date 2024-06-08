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Замглавы администрации президента РФ: Регионам нужно поддерживать две базовые вещи, чтобы люди оставались

Максим Орешкин рассказал, как сделать жизнь в регионах комфортнее

1:52
Экономика

На ПМЭФ-2024 в эти июньские дни обсуждался широкий круг проблем. Максим Орешкин, замглавы администрации президента РФ, прокомментировал ситуацию, связанную с внутренней миграцией.

Максим Орешкин рассказал, как сделать жизнь в регионах комфортнее
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По мнению замглавы, регионам следует поддерживать две базовые вещи, чтобы люди оставались — качество жизни и интерес.

Люди, по словам Орешкина, должны понимать, для чего они остаются в этом городе, а не переезжают в другой, какой проект стоит реализовывать, какие маршруты выстраивать для самореализации. 

Повышение качества жизни является важной задачей общества по следующим причинам:

  • Высокое качество жизни способствует улучшению здоровья населения, уменьшает стресс и повышает общее благополучие.
  • Люди в условиях повышенного качества жизни имеют больше возможностей для личностного роста, образования, самореализации и развития своих способностей.
  • Высокое качество жизни способствует экономическому росту, поскольку довольные и здоровые граждане более продуктивны и могут вносить больший вклад в общество.
  • Повышение качества жизни способствует укреплению социальной стабильности, уменьшает социальные неравенства и снижает уровень конфликтов в обществе.
  • Высокое качество жизни предполагает бережное отношение к окружающей среде, что способствует решению экологических проблем и сохранению природных ресурсов для будущих поколений.
  • Регионы с высоким качеством жизни более привлекательны для инвесторов, бизнеса и талантливых специалистов, что способствует развитию экономики.

Все эти факторы подчеркивают важность повышения качества жизни для устойчивого развития общества и обеспечения благополучия его граждан.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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