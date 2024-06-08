Минтруд России прокомментировал ситуацию с введением шестидневной рабочей недели

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Котяков ответил на вопрос о целесообразности введения 6-дневной рабочей недели

0:45
Экономика

Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков отметил, что российские законы в этом смысле достаточно гибкие — позволяют работодателю и работнику сформировать такой график работы, который бы не ущемлял ничьи интересы. И вопрос о введении шестидневной рабочей недели в России не стоит на повестке дня.

Котяков ответил на вопрос о целесообразности введения 6-дневной рабочей недели
Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Введение шестидневной рабочей недели может повлечь за собой изменения в зарплатах, социальных льготах, режиме работы предприятий и т. д. Это может оказать значительное влияние на экономику и социальную сферу страны. Изменения — это всегда сложный и многогранный процесс, требующий серьезных обсуждений и изучения последствий.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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