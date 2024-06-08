Минтруд России прокомментировал ситуацию с введением шестидневной рабочей недели

Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков отметил, что российские законы в этом смысле достаточно гибкие — позволяют работодателю и работнику сформировать такой график работы, который бы не ущемлял ничьи интересы. И вопрос о введении шестидневной рабочей недели в России не стоит на повестке дня.
Введение шестидневной рабочей недели может повлечь за собой изменения в зарплатах, социальных льготах, режиме работы предприятий и т. д. Это может оказать значительное влияние на экономику и социальную сферу страны. Изменения — это всегда сложный и многогранный процесс, требующий серьезных обсуждений и изучения последствий.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.