Кубань будет развивать экономическое сотрудничество с Дели в фармацевтической отрасли

На Кубани планируют построить завод по производству лекарств индийского бренда

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с послом Индии в России Винай Кумаром обсудил возможные пути сотрудничества.

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Глава края рассказал, что Кубань планирует развивать экономическое сотрудничество с Дели. В числе первых совместных проектов будет строительство фармацевтического завода крупного индийского бренда.

Лекарства из Индии пользовались и продолжают пользоваться популярностью в мире. Они обычно гораздо дешевле, чем аналогичные препараты из других стран, что делает их доступными для большего числа людей. В Индии выстроена строгая система контроля качества лекарств, что обеспечивает высокое качество и безопасность производимых препаратов. Страна инвестировала в научные исследования и разработки, что позволило ей внедрить новые технологии и улучшить качество своих препаратов.