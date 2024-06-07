Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Lionsgate анонсировала приквел к фильму "Голодные игры" про Хеймитча Эбернети
Кинологи объяснили, почему собаки любят наводить беспорядок
Брускетта с тунцом: вкусная закуска на завтрак, ланч или праздничный стол за 15 минут
Учёные обнаружили новый вирус, вызывающий тяжёлые поражения мозга
Котяков ответил на вопрос о целесообразности введения 6-дневной рабочей недели
В России снимут сериал о "чёрной трансплантологии"
Как облегчить путешествия с маленькими детьми
В мае в России продано 127,2 тыс. новых автомобилей, лидером остается Lada
Основные ошибки при формировании бровей
Кубань будет развивать экономическое сотрудничество с Дели в фармацевтической отрасли

На Кубани планируют построить завод по производству лекарств индийского бренда

0:54
Экономика

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с послом Индии в России Винай Кумаром обсудил возможные пути сотрудничества.

На Кубани планируют построить завод по производству лекарств индийского бренда
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Глава края рассказал, что Кубань планирует развивать экономическое сотрудничество с Дели. В числе первых совместных проектов будет строительство фармацевтического завода крупного индийского бренда.

Лекарства из Индии пользовались и продолжают пользоваться популярностью в мире. Они обычно гораздо дешевле, чем аналогичные препараты из других стран, что делает их доступными для большего числа людей. В Индии выстроена строгая система контроля качества лекарств, что обеспечивает высокое качество и безопасность производимых препаратов. Страна инвестировала в научные исследования и разработки, что позволило ей внедрить новые технологии и улучшить качество своих препаратов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем: "Ты — моя жизнь"

Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.

Екатерина Стриженова обратилась к мужу в честь его юбилея
Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть
Поливаем огурцы - что нужно не забыть сделать потом? Секрет успешного урожая
Мощные вспышки на Солнце не прекращаются: учёные зафиксировали новую
Готовим универсальный кляр: в нём можно жарить всё, от мяса и рыбы до фруктов
Беспилотники НАТО над Чёрным морем пора признать угрозой РФ и сбивать Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
В США объяснили планы Франции передать ВСУ истребители Mirage 2000
Почему обычная подкормка не подходит для томатов во время цветения
Полина Гагарина раскрыла правду о Градском: "Он не был моим учителем"
Полина Гагарина раскрыла правду о Градском: "Он не был моим учителем"
Последние материалы
Учёные обнаружили новый вирус, вызывающий тяжёлые поражения мозга
Котяков ответил на вопрос о целесообразности введения 6-дневной рабочей недели
В России снимут сериал о "чёрной трансплантологии"
Как облегчить путешествия с маленькими детьми
В мае в России продано 127,2 тыс. новых автомобилей, лидером остается Lada
Основные ошибки при формировании бровей
На Кубани планируют построить завод по производству лекарств индийского бренда
New York Post: вредно ли на самом деле пропускать завтрак?
Мэтт Смит заявил, что его персонаж в "Доме Дракона" победил бы Джона Сноу
Абрикосы укрепляют сердце и снижают плохой холестерин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников