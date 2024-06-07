Кубань будет развивать экономическое сотрудничество с Дели в фармацевтической отрасли

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с послом Индии в России Винай Кумаром обсудил возможные пути сотрудничества.
Глава края рассказал, что Кубань планирует развивать экономическое сотрудничество с Дели. В числе первых совместных проектов будет строительство фармацевтического завода крупного индийского бренда.
Лекарства из Индии пользовались и продолжают пользоваться популярностью в мире. Они обычно гораздо дешевле, чем аналогичные препараты из других стран, что делает их доступными для большего числа людей. В Индии выстроена строгая система контроля качества лекарств, что обеспечивает высокое качество и безопасность производимых препаратов. Страна инвестировала в научные исследования и разработки, что позволило ей внедрить новые технологии и улучшить качество своих препаратов.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.