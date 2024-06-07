Business Insider: Китай ищет новые возможности для экономического роста

Экономика Китая с трудом восстанавливается после пандемии. Поэтому китайские компании ищут новые возможности для роста. Об этом сообщает Business Insider.
Экономический рост в стране замедляется также из-за растущей конкуренции и насыщенности рынка, многие компании осваивают международный рынок. К примеру, гигант социальных сетей TikTok и IT-гигант Lenovo. Они уже являются глобально конкурентоспособными компаниями с привлекательными продуктами. Другие фирмы тоже идут по их стопам. В их число входят производители электромобилей BYD и Chery, а также потребительские бренды, такие как Luckin Coffee.
Объем внешних инвестиций Китая увеличился почти на 1% с 2022 по 2023 год, достигнув в 2023 году почти 150 миллиардов долларов, согласно отчету компании EY, предоставляющей профессиональные услуги. По данным EY, Азия остается основным местом закрепления китайских предприятий. Вместо сделок по слияниям и поглощениям китайские компании сегодня предпочитают заключать сделки с нуля, когда они создают дочерние компании на зарубежных рынках и управляют бизнесом с нуля под собственным брендом.
Поскольку из-за геополитики путь в США и ЕС уже закрывается, китайцы ориентируются на Мексику и Бразилию.
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