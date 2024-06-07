Business Insider: Китай ищет новые возможности для экономического роста

Китайские компании открывают свои предприятия, где угодно, но только не в Китае и США

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономика Китая с трудом восстанавливается после пандемии. Поэтому китайские компании ищут новые возможности для роста. Об этом сообщает Business Insider.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Экономический рост в стране замедляется также из-за растущей конкуренции и насыщенности рынка, многие компании осваивают международный рынок. К примеру, гигант социальных сетей TikTok и IT-гигант Lenovo. Они уже являются глобально конкурентоспособными компаниями с привлекательными продуктами. Другие фирмы тоже идут по их стопам. В их число входят производители электромобилей BYD и Chery, а также потребительские бренды, такие как Luckin Coffee.

Объем внешних инвестиций Китая увеличился почти на 1% с 2022 по 2023 год, достигнув в 2023 году почти 150 миллиардов долларов, согласно отчету компании EY, предоставляющей профессиональные услуги. По данным EY, Азия остается основным местом закрепления китайских предприятий. Вместо сделок по слияниям и поглощениям китайские компании сегодня предпочитают заключать сделки с нуля, когда они создают дочерние компании на зарубежных рынках и управляют бизнесом с нуля под собственным брендом.

Поскольку из-за геополитики путь в США и ЕС уже закрывается, китайцы ориентируются на Мексику и Бразилию.