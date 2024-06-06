Как повышение ключевой ставки изменит условия для вкладчиков и заёмщиков: прогноз эксперта

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ожидать смягчения денежно-кредитной политики Центрального Банка России не стоит, поскольку есть вероятность повышения ставки.
Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов подчеркнул в интервью NewsInfo.Ru, что ожидание такого шага Центрального банка вызывает разнообразные реакции у участников финансовых рынков.
По его мнению, многие банки уже начали реагировать на эти ожидания, увеличивая доходность по депозитам. В ряде случаев процентные ставки по депозитам достигли 18%.
"Для тех, у кого есть свободные денежные ресурсы, то условия становятся более благоприятные.", — отмечает эксперт.
Однако, по мнению Суверова, повышение ставки будет иметь негативные последствия для заёмщиков. Рост ключевой ставки повлечёт за собой увеличение процентных ставок по ипотеке и другим кредитам
Эксперт считает, что повышение ставки приводит к снижению деловой активности и замедлению экономического роста. Однако, текущая экономическая ситуация в России адаптируется благодаря росту бюджетных расходов.
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