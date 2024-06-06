Герман Греф не ожидает больших скачков курса рубля до конца года

Герман Греф: резких колебаний курса до конца года не ожидается

Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает существенных скачков курса рубля до конца текущего года.

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Греф предполагал, что рубль будет находиться в коридоре 90-95 за $1 во второй половине года. Ситуация с ключевой ставкой является более сложной, и ставки будут опускаться по мере снижения инфляции. Греф прогнозировал сохранение или ужесточение ключевой ставки 7 июня из-за сохранения тренда инфляции выше ожиданий.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил денежно-кредитную политику Банка России с "Игрой в бисер" Германа Гессе из-за сложности прогнозирования движения ключевой ставки.

В то же время колебания курса рубля в 2022-2024 годах практически не поддавались прогнозированию.