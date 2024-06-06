Герман Греф не ожидает больших скачков курса рубля до конца года

Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает существенных скачков курса рубля до конца текущего года.
Греф предполагал, что рубль будет находиться в коридоре 90-95 за $1 во второй половине года. Ситуация с ключевой ставкой является более сложной, и ставки будут опускаться по мере снижения инфляции. Греф прогнозировал сохранение или ужесточение ключевой ставки 7 июня из-за сохранения тренда инфляции выше ожиданий.
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил денежно-кредитную политику Банка России с "Игрой в бисер" Германа Гессе из-за сложности прогнозирования движения ключевой ставки.
В то же время колебания курса рубля в 2022-2024 годах практически не поддавались прогнозированию.
Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.