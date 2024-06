Герман Греф не ожидает больших скачков курса рубля до конца года

Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает существенных скачков курса рубля до конца текущего года.

