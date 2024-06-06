Греческие учения не остановили перегрузку российской нефти в Средиземном море

Российская нефть меняет маршруты в Средиземном море

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на усилия Евросоюза остановить перегрузку российской нефти с танкера на танкер в Средиземном море, эти операции продолжаются. Компании просто меняют районы и используемые танкеры, сообщает EADaily.

Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс is licensed under public domain

Новая зона перевалки российской нефти расположена в нейтральных водах Средиземного моря у марокканского города Надор.

Об этом первым сообщил Bloomberg. Агентство отметило, что власти ЕС пытаются прекратить операции, которые, по их мнению, направлены на обход ценового потолка, что заставляет поставщиков менять точки операций.

Согласно данным АИС судов, у Надора находится супертанкер Rolin, прибывший из Азии. 6 июня он перегружал нефть с танкера Ocean AMZ, который мог доставить до 700 тыс. баррелей из балтийского Приморска. В этом районе также находилось судно Sea Fidelity с грузом до 700 тыс. баррелей, прибывшее из Усть-Луги.

Днем ранее Rolin получил груз нефти с танкера Missoni, который прибыл из Усть-Луги и 6 июня уже направлялся обратно в Балтийское море через Гибралтарский пролив.

Bloomberg отметил, что перевалка нефти в районе марокканского города началась после того, как греческий флот провел в мае учения в Лаконской бухте и вытеснил танкеры, перегружавшие российскую нефть.

Однако это не совсем так. Несмотря на уменьшение объёмов, перегрузка в греческой бухте, удобной для дальнейшего пути через Суэцкий канал, продолжается. Операции переместились южнее — к выходу из бухты.